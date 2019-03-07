聽奧球后范榮玉參賽 力挺臉部平權國道馬拉松

（中央社記者龍柏安台北7日電）2019臉部平權台北國道馬拉松，將於10日上午5時30分鳴槍起跑，今年共有8040名跑者共襄盛舉，就連2013年聽障奧運羽球女單金牌得主范榮玉，也將用雙腳和汗水力挺。

台北國道馬拉松從去年開始和陽光基金會攜手合作，希望透過運動倡導臉部平權，也希望有更多臉部傷患病友，可透過運動走出傷痛，迎向新的人生。

而患有罕見疾病崔契爾科林斯氏症候群（Treacher Collins Syndrome）的范榮玉，顏面骨骼發育不全，五官與一般孩子不同，此外她還合併患有小耳症影響聽力，從小就體弱多病，父母希望藉由運動，強健她的體魄，才讓她走上羽球之路。

由於五官和一般人不同，范榮玉從小飽受嘲諷，就算上了球場，也只想著盡快下場，而不是贏球，不過隨著歲月增長，她用球拍征服了外界異樣眼光，也活出自己，她也呼籲：「大家都習慣用眼睛看外表，我希望大家能用心來感受身邊的一切。」

范榮玉專長是羽球，不過這次是擔任國道馬拉松代言人，她透露，6年前剛上大學時，因必修學分的關係，必須跑一場半程馬拉松，跑完後她非常有成就感，所以這些年來陸陸續續，先後參加了6、7場路跑賽，甚至還有越野馬拉松。

這次國道馬拉松，范榮玉也將參賽半程馬拉松，她透露，自己過去半馬最佳紀錄是1小時56分鐘，她希望這次能在2小時15分內完賽，她笑說：「我有查了一下氣象，當天會下雨，所以比較不好跑。」（編輯：張雅淨）1080307