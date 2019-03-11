美職球探及紀錄保持人看中職 打高投低有原因

中華職棒43歲全壘打王林仲秋，在中職元年下半季加盟三商虎隊，4度拿下中職全壘打王，目前依舊是紀錄，林仲秋身材並不突出，但是爆發力佳、下盤力量運用好，加上國中練了兩年柔道，手腕力量運用也很好。中央社記者張新偉攝 108年3月11日

中職邁向30年系列3（中央社記者謝靜雯台北11日電）中華職棒邁入第30年，「紀錄」是球員追求成績外，另一個努力的動機，中職打者進步速度驚人，但投手似乎沒能趕上，「打高投低」現象從養成、心理、訓練、資訊等都可看出端倪。

近年許多中職打擊紀錄陸續被打破，2016年王柏融效力Lamigo桃猿隊期間，成為中職史上首名單季200安球員，王柏融陸續改寫中職單季最多得分、最多安打、最多長打等紀錄。

桃猿隊郭嚴文2015年打破1997年由前兄弟象隊林易增寫下的連續場次安打紀錄，改寫中職連續場次安打至33場。兄弟隊張志豪2016年從開幕戰起，連續30場比賽安打，打破鄭幸生從職棒元年就立下的「鯊魚障礙」。桃猿隊超級新人廖健富，2018年也寫下開季最多連續場次40場維持4成打擊率紀錄。

相對於打者近年亮眼表現，近期改寫中職投手紀錄最成功的是2017年桃猿隊投手陳禹勳單季37次救援成功。

許多早期的投手紀錄，包括1990年黃平洋寫下跨季最多連續場數完投、1993年黃平洋與陳義信單季皆投出23場完投，1994年陳義信寫下連續6場完投及單季最多22勝（與王漢為共同紀錄保持人）等，到現在都是難以突破的紀錄。

●張泰山最在意打點 林仲秋強調心態

退役球星張泰山為中職多項打擊紀錄保持人，包括生涯出場數、安打、打點、全壘打等，短期之內似乎看不到有機會突破的人，更是中職首名完成千安百轟百盜的球員。

談起中職生涯的眾多紀錄，張泰山透露最有意義的不是大家所想的全壘打，「我覺得是打點，每個紀錄都可以幫助球隊，只是比例多少，但打點是最直接能幫助球隊贏球的方法，全壘打則是振奮人心」。

至於生涯寫下這麼多的紀錄中，張泰山也直言，打點比全壘打難，「當打點機會來時，怎麼去面對當下的壓力，當我在面對打點機會時，我會非常謹慎」。

當年以43歲成為中職最老全壘打王的林仲秋，在中職元年下半季加盟三商虎隊，4度拿下中職全壘打王，目前依舊是紀錄。林仲秋身材並不突出，但是爆發力佳、下盤力量運用好，加上國中練了兩年的柔道，手腕力量運用也不錯。

談起全壘打王紀錄，林仲秋說，在2000、2001年追逐全壘打王紀錄時會特別在意，「因為想要留下一些東西」。

成為中職最老全壘打王秘訣，林仲秋甚至笑說，「其實還可以再打兩年，雖然體力下滑，但揮棒速度還不錯，加上經驗豐富」。他強調，想在職棒打長久，「心態放第一位，心態一鬆懈就沒有辦法了」。

●美職球探觀察基層養成 資訊與木棒是關鍵

談起中職打高投低的現象，現任美國職棒大聯盟海盜隊球探江睿彥提供了不同的角度和看法。江睿彥先後任紅人、海盜隊球探，球探資歷約12年，對於日、韓、美國職棒、台灣基層棒球和中華職棒有長期的觀察。

從職業球員業餘養成期觀察，江睿彥點出，這些年台灣業餘高中球員有很大的進步，尤其是技術、技巧，「打者的進步更明顯」。

造成這個現象的原因很多，其中一個為「資訊豐富、取得更方便」，現在各種棒球訓練資訊流通，教練、球員獲得資訊的來源更多。這個觀點不僅江睿彥提到，張泰山、林仲秋也都有同感。

但同樣的資訊取得條件，打者和投手進步還是有落差。江睿彥分享，投手受天生能力、身體素質影響很大，後天努力、透過資訊接收帶來後天輔助進步的幅度不如打者明顯，打者可以透過練打的量，將打擊力量、技巧提升，投手用「量」堆疊卻很容易造成傷害。

談到打高投低現象，對於台灣業餘棒球賽採用木棒、鋁棒的討論很多，有部分的基層教練認為，木棒打擊技巧難掌握，投手球速130公里左右、角度好，就可以壓制打者，過早採用木棒是造成台灣投手進步落差的原因。

江睿彥分享從具有近30年資歷的美職大聯盟球探得到的資訊，美國基層球員使用鋁棒比賽，投手為了解決打者，並不如一般所想速度越飆越快，反而是變化球越投越多；對於打者來說，提早適應木棒的打擊技巧，對於打擊卻有很大的幫助。

●與日韓拉美球員大不同 台球員心理素質影響

台灣業餘高中球員進步顯著，再往前看更高層級的中職，江睿彥點出，中職的訓練方式跟以前比起來有顯著的進步，但隨著資訊越來越發達，相信還有更多進步空間；除了前述的各種因素，台灣球員和日、韓、拉丁美洲選手相比，最大的差別在「心理素質」，這也跟大環境有關。

他認為，日本棒球具有不放棄的傳統和精神，韓國人因為民族性很好強，拉丁美洲選手又跟亞洲選手不同，除了美國職棒，他們沒有退路，「要在職業舞台生存，就必須要有打死不放棄的精神」。

中華職棒跟20年前相比，儘管打者進步更為顯著，但投手的進步也不能被抹滅，近幾年許多不錯的年輕投手，包括陳韻文、葉文琪和翁瑋均等，未來都可期待。

●三振紀錄難突破 潘威倫：紀錄是過程

統一獅隊投手潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，包括2007年單季最長16連勝、2007至2008年跨季最多21連勝等，生涯目前為止累積1053次三振，為本土投手最多，短期之內難有本土投手可以追上。

談起投手紀錄，潘威倫直言三振紀錄最難打破，勝投是靠團隊，「三振很重技術層面，要累積三振次數確實不容易，需要消耗的球更多，如何順利讓打者揮空，除了技巧，一定要維持身體強度」。

談起2007年的16連勝紀錄，潘威倫說，除了穩定出賽，每場球賽隊友都非常相挺，「我覺得連勝紀錄是隊友幫我拿下來的」。

潘威倫也提到，追求紀錄不特別有壓力，直到15勝時才有想要延續的想法，「打球或許會有離開球場的一天，等到離開球場，經歷的這些棒球生涯，變成一個數據、一個過程之後，再來回想」。（編輯：唐聲揚/吳協昌）1080311