WSBL林育庭轟新高29分 國泰逆轉勝電信

（中央社記者龍柏安台北11日電）本季還未輸過的國泰人壽，今天上半場攻勢不順，所幸靠著林育庭轟下本季新高的29分領軍，加上黃鈴娟第4節3顆3分球，終場74比60逆轉擊敗中華電信，拉出10連勝。

WSBL超級女子籃球聯賽今天在板橋體育館，進行兩場比賽，國泰上半場團隊命中率不佳，累計32投僅中12，靠著團隊籃板以21比11壓倒性優勢，才一路緊咬比數沒被對手拉開。

泰半時間處於落後的國泰，直到第4節火力才復甦，單節拉出一波25比11攻勢甩開對手，其中主控林育庭就包辦11分，包括3分球2投俱中，射手黃鈴娟3分線外更是3投全中，靠著強大外圍火力才擺平對手。

林育庭全場累積21投10中，另5罰中3，拿下本季新高的29分、9籃板與5助攻，黃鈴娟則挹注全隊次高的17分、4籃板、2助攻與2抄截。

電信方面，黃湘婷今天效率驚人，全場13投中10，攻下全隊最高的22分、9籃板與2阻攻，王牌後衛文祺則受制對方嚴防，全場僅拿下11分，此外電信團隊籃板以26比48大幅落後，是落敗主因。

至於本季還未開胡的台灣電力，今晚只打了1節好球，首節靠著52.6%的高檔命中率護航，一度以22比18領先台元紡織，可惜好景不長，第2節進攻當機，單節只拿10分，被對手一口氣逆轉戰局，終場62比70吞敗。（編輯：翁翠萍）1080311