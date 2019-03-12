林書豪僅進帳8分 暴龍慘輸騎士

（中央社克里夫蘭11日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天客場迎戰克里夫蘭騎士，暴龍隊台裔球星林書豪替補上場近21分鐘時間進帳8分、1籃板、2助攻，暴龍終場101比126不敵騎士，無緣3連勝。

林書豪在今天首節剩下4分半替補上場，結束前投進壓哨三分球，暴龍暫以24比25落後。林書豪在次節剩9分35秒被換下，最後1分14秒再度上場，僅搶下1籃板。上半場打完，林書豪累計3分1助攻1籃板，暴龍以55比59繼續落後騎士。

暴龍第3節反攻無力，結束時以77比91落後。林書豪此節進帳2分，三分球3投盡墨。第3節末出現意外插曲，暴龍的伊巴卡（Serge Ibaka）突然和騎士的克里斯（Marquese Chriss）爆發肢體衝突，兩人都被裁判趕出場。

林書豪末節最後5分半左右替補上場，約2分半左右2罰1中，最後1分44秒攻下2分，仍難力挽狂瀾。林書豪前兩場得分達雙位數，昨天踢館邁阿密熱火搶下11分，8日作客紐奧良鵜鶘攻下14分。

騎士後衛薩克斯頓（Collin Sexton）今天18投10中，攻下全場最高28分，外加4籃板5助攻。隊友奧斯曼（Cedi Osman）19分7籃板7助攻；希基奇（Ante Zizic）17分7籃板；洛夫（Kevin Love）繳出16分、18籃板「雙十」表現。

暴龍僅3人得分達雙位數，最高分是雷納德（Kawhi Leonard）25分，外加9籃板2助攻；西雅坎（Pascal Siakam）15分；勞瑞（Kyle Lowry）14分。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1080312