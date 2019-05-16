黃暐傑被下放3A 江少慶先發5.1局收本季首勝

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）德州遊騎兵旅美球員黃暐傑今天遭下放小聯盟3A，拉上另一名左投；印地安人3A的比賽，江少慶先發5.1局，雖然投出6次保送，在第6局遇亂流失3分，仍成功收下本季首勝。

黃暐傑昨天在大聯盟對皇家控球不穩，中繼1.1局，被敲出2支安打，投3次四死球、2次暴投，失掉1分責失，目前在大聯盟出賽4場，防禦率3.18。

今天黃暐傑遭遊騎兵下放3A，拉上左投斯普林斯（Jeffrey Springs），這是自黃暐傑4月24日首度升大聯盟以來，第三度返回小聯盟，目前在3A僅有1場出賽，先發投2局沒有失分。

另外，克里夫蘭印地安人3A對波士頓紅襪3A的比賽，江少慶擔任印地安人先發，第1局演出3上3下，第2局雖然投出保送，隊友還發生捕逸、失誤，不過最後連飆2次三振解決危機，第3局有一次保送出現，接著被盜上二壘，不過3個出局數都是滾地球。

第4局江少慶也有出現保送，不過用雙殺再度演出3上3下，第5局被敲安打外加暴投，但送出2次三振。前5局江少慶都沒有失分，不過第6局遇到亂流，投出3次保送形成滿壘，隨後被換下場。

接替投球的霍伊特（James Hoyt）先被擊出高飛犧牲打，再被敲安打，之後連投2保送，守備也有失誤出現，掉的4分當中，有3分記在江少慶身上，不過印地安人3A仍取得6比4領先。第8局再攻下1分後，終場印地安人3A就以7比4擊退紅襪3A。

總計江少慶主投5.1局，僅被敲1支安打，但投出6次保送，送出5次三振，失3分責失，最後順利收下本季首勝。目前出賽7場都是先發，拿下1勝3敗，防禦率6.75。（編輯：張芷瑄）1080516