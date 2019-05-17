費德瑞右大腿受傷 退出羅馬大師賽8強戰

（中央社羅馬17日綜合外電報導）世界男網排名第3的球星費德瑞（Roger Federer）宣布，因右大腿受傷，決定退出羅馬大師賽8強戰。

曾4度闖進羅馬大師賽決賽的費德瑞，原本會與希臘籍第8種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪晉級4強的門票，但「費爸」因傷退賽，西西帕斯得以不戰而勝。

費德瑞表示：「對於無法參加今天的比賽，我感到很失望。我的身體沒有100%的恢復，經過我和團隊討論後，才做出退賽的決定。」

37歲的費德瑞昨天先是以直落輕取葡葡牙的索沙（Joao Sousa），然後再以2比6、6比4、7比6（9比7）擊敗克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric），晉級8強。

拿過20次大滿貫冠軍的費德瑞正在備戰接下來的法國網球公開賽（French Open），屆時將是他自2015年以來，時隔4年重返法網賽場。

順利晉級4強的西西帕斯下一場不是對戰衛冕的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal），就是碰上佛達斯柯（Fernando Verdasco）。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1080517