季初撞牆再出發 吳世豪回一軍牛棚投手

（中央社記者楊啟芳新北24日電）富邦悍將吳世豪季初本來定位先發，不過4月因狀況不佳下二軍，他表示當時想法太複雜，在二軍讓自己冷靜之後，5月18日回到一軍擔任牛棚投手，不管什麼角色都不會排斥。

吳世豪季初本來設定為悍將先發輪值之一，不過3月31日先發投2.2局失3分，4月6日中繼2.1局失5分，之後就因狀況不佳下二軍調整。

吳世豪到二軍首場比賽也表現不佳，投1.2局被敲4支安打，投4次保送，失3分。吳世豪說：「以前高中在丟的時候滿順的，沒有這種撞牆的感覺。」

對於開季時的狀況，吳世豪表示，投球時太多想法，讓狀況變複雜，沒有辦法靜下來，去二軍第一場也因為帶有情緒，控制不了自己，「我就跟教練說，讓我調整一個禮拜後再出賽」。

吳世豪讓自己平靜之後，就恢復正常，5月11日在二軍後援2局，僅被敲1支安打無失分，18日升上一軍，21日對統一獅投1局，沒有被敲安打，還送出2次三振。

吳世豪回一軍後擔任牛棚投手，對於自己的角色，他說：「都不排斥，有上場就好了。」吳世豪指出，之前在美和中學時，因為投手比較不足，先發、中繼、長中繼、救援都有擔任過，因此進職棒後也沒有多想自己的定位。（編輯：唐聲揚）1080524