楊俊瀚男子百公尺奪銀 對決奧運銅牌有收穫

2019台灣國際田徑公開賽25日起在台北舉行，台灣田徑好手楊俊瀚在男子100公尺預賽跑出10秒21的好成績，順利晉級。中央社記者吳家昇攝 108年5月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）台灣國際田徑公開賽，「台灣最速男」楊俊瀚在百公尺決賽與奧運銅牌好手德格拉塞同場競技，楊俊瀚以10秒23奪銀，雖沒達標奧運，但他盼藉此學習如何在連續賽事中維持巔峰狀態。

2019年台灣國際田徑公開賽今天在台北田徑場舉行，首日觀戰焦點之一為「台灣最速男」楊俊瀚的男子百公尺賽事，楊俊瀚預賽跑出10秒21，以分組第一名晉級決賽，決賽與里約奧運男子百公尺銅牌好手德格拉塞（Andre De Grasse）競技，德格拉塞以10秒11奪金，楊俊瀚拿下銀牌。

楊俊瀚表示，自己前60公尺的表現算是滿分，但比賽後半段沒能維持速度，他特別提到能與世界頂尖好手德格拉塞一起出賽，從他身上學習怎麼快速調適狀態。

楊俊瀚表示，從4月開始陸續維持出賽，雖然都有跑出不錯成績，但是狀態並非一直維持在巔峰，這也是自己需要學習和努力的地方，希望在之後的比賽還可以再跟德格拉塞碰頭。

德格拉塞表示，知道楊俊瀚是台灣很突出的選手，決賽兩人在鄰近跑道，其實也有感受到楊俊瀚帶來的壓力，「很榮幸可以跟他一起比賽，希望將來可以見到彼此的進步，有機會在奧運場上碰頭。」（編輯：屈享平）1080525