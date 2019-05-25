廖奕安關鍵超前安 玉山盃青棒竹市險勝台中

108年玉山盃全國青棒錦標賽25日在羅東棒球場進行A組預賽，新竹市廖奕安一記關鍵安打攻下超前分，助隊以7比6險勝。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月25日

（中央社記者楊啟芳台北25日綜合報導）玉山盃青棒賽今天在羅東棒球場進行A組勝部賽程，新竹市一度浪費5分領先，但9局上靠著廖奕安關鍵安打攻超前分，加上張畯耀後援4局守成，以7比6勝台中市。

新竹市首局靠3次保送擠回分數，4局上又因投手不穩再添分數，取得5比0領先，但第4、5局各被攻3分反被超前。新竹市直到8局上才靠著邱家慶安打，將比數扳平，9局上廖奕安在一、三壘有人時掃出安打，敲回致勝分。

新竹市總教練蔡丞賢指出：「台中市戰力比我們完整，球員也知道對手比他們強，但他們有堅持下去，有跟他們說，喜歡做什麼就大膽去做，球員有做到。」

他也提到，這次隊上有半數球員是高一，藉比賽讓他們累積經驗，能連贏2場，尤其搶下今天的勝利，算是「意想不到」。

廖奕安埋伏在第9棒，今天單場3安「猛打賞」，包括第9局敲出致勝一擊，被蔡丞賢稱是贏球關鍵。高一投手張畯耀則後援4局無失分，送出4次三振，好表現同被教頭點名。蔡丞賢說：「這兩個高一生把這場比賽扛下來，相信對他們未來也很有幫助。」

張畯耀在第6局球隊1分落後時，接替中繼失3分的王牌投手王志煊，張畯耀說：「看高二學長被打成這樣，上場就想要幫他報仇。」成功穩住局面，奪下勝投後，他也相當興奮，笑說：「因為是第一次丟這麼刺激的比賽，自己有守下來。」

另一場比賽，新北市高二左投林子崴先發7.1局無失分，送出8次三振，加上王彥程後援1.2局關門，雙左投合力封鎖花蓮縣，以7比0贏球。新北市連3戰完封對手，取得3連勝，下週一移師天母棒球場對決新竹市，爭取4強門票。（編輯：陳惠珍）1080525