大專系際盃棒球賽 海科運休雲科電機爭冠

2019年全國大專校院系際盃棒球爭霸4強戰25日開打，去年冠軍海科運休（圖）打擊發揮，以11比4擊退成大環工，挺進冠軍戰。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）2019年全國大專校院系際盃棒球爭霸4強，去年冠軍海科運休打擊發揮，以11比4、8局擊敗成大環工，晉級冠軍戰，雲科電機以15比4、7局擊敗輔大企管晉級，明天將與海科運休爭冠。

上屆冠軍海洋科技大學運動休閒學系展現爭取連霸氣勢，今天4強與成大環境工程學系交手，前兩局兩隊都沒能拿下分數，成大環工3局靠著陳聖峰擊出適時安打、先馳得點，再靠著對手失誤、暴投搶分，取得3比0領先，海科運休下半局追分，靠著接連2支二壘打，追回1分。

海科運休4局再起攻勢，靠著單局3支安打、2次保送，對手1次守備失誤，單局攻下4分、翻轉戰局，5局再靠著接連安打、高飛犧牲打，多添2分保險分，最後順利拿下比賽勝利。

海科運休今天全場敲出15支安打，林志軒單場3安，7局敲出場內全壘打，是球隊順利搶下勝利的關鍵之一，林志軒表示，全壘打那個打席，一心想要幫助球隊把比分拉大，發現球滾到防守空檔處，全力奔回本壘。

4強另一場比賽由雲科電機與輔大企管交手，雲科電機前2局沒有拿下分數，3局開始火力甦醒，3到7局每局都得分，終場以15比4、7局拿下勝利，晉級冠軍戰。（編輯：唐聲揚）1080525