謝淑薇女雙超夠力 法網首輪將對手剃光頭

（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣網球一姐謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃聯手，在法國網球公開賽女雙首輪大顯神威，兩人合力猛攻連拿9局，以6比0、6比1輕取美國組合，輕鬆晉級第2輪。

世界排名25的謝淑薇，在今年法國網球公開賽女單首輪，歷經3盤大戰，才以6比4、3比6、6比0擊敗世界排名79的瑞士女將格魯比奇（Viktorija Golubic），生涯第3度闖過法網頭關。

轉戰女雙，謝淑薇和老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）表現一樣給力，今天完全沒遭遇任何阻力，輕鬆以直落二淘汰對手晉級。

謝淑薇與史翠可娃的「謝娃配」，今天碰上美國組合桑琪士（Maria Sanchez）與穆罕默德（Asia Muhammad），「謝娃配」明顯技高一籌，首盤連續破了對手3個發球局，以1局未失的完美表現，6比0率先拿下。

「謝娃配」得理不饒人，次盤延續首盤氣勢，開局又連拿3局，兩盤累積連拿9局，完全摧毀對手反撲意志，接下來對方勉強保發，總算突破鴨蛋，也才擺脫連兩盤都掛蛋的窘境。

由於雙方實力有段落差，「謝娃配」接下來先保再破，一口氣又連拿3局，以6比1輕鬆淘汰對手，也順利取得晉級門票。（編輯：張雅淨）1080529