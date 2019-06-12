中職新人測試會17日登場 191人參與破紀錄

（中央社記者楊啟芳台北12日電）2019中華職棒新人球員測試會將於6月17日上午在新莊棒球場舉行，有191名選手審核通過，包括78名投手、28名捕手、42名內野手和43名外野手，並破2017年109名紀錄。

今年新人球員測試會同樣採實戰測試，因應報名人數多，將分2梯次進行；第一梯次將於17日上午8時40分進行投打實戰測試，第二梯次則預計於中午12時30分開始。野手有4次打擊機會，投手則面對5至6個人次。

因味全龍成為第五隊，吸引各路好手挑戰中華職棒，參加測試會的191名選手中，投手呂偉晟、劉奕廷、潘承邦、內野手陳冠宇及外野手林孝程年僅19歲。呂偉晟曾在去年測試會飆出146公里速球，南華大學新生林孝程在今年春季聯賽有好表現。

曾參與中華成棒培訓隊的球員，包含投手林瑋滐、楊翔皓；捕手牛塏曄；外野手湯凱焜、森育彬、洪仲平及劉展嘉等人，歷經整年度訓練，準備再度挑戰新人測試會。台東大學21歲強打林雨力與張肇元也追隨中信兄弟學長蔡齊哲的腳步挑戰職棒。

蝴蝶球投手蔡易廷、去年測試會開轟的高杰、去年飆出測試會最快147公里球速的投手石弘傑、目前效力於日本獨立聯盟德島藍短襪隊的佟百聖、二刀流王鵬斐、重砲捕手凃佳鴻、前旅美好手林驛騰等人，再度挑戰職棒選拔。

Lamigo桃猿嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、前職棒球員林琨瀚的長子林桀晨，都來報名測試會並通過資格審核，期待透過測試會的舞台，一圓職棒夢。（編輯：張芷瑄）1080612