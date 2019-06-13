陽岱鋼對決郭俊麟 獲保送敲二壘安打

（中央社記者楊啟芳台北13日綜合報導）讀賣巨人今天對西武獅的比賽，西武先發郭俊麟被炭谷銀仁朗轟3分砲，投4局失4分含3責失，陽岱鋼從郭俊麟手中選到保送、敲二壘安打，終場巨人以8比2擊退西武。

西武獅今天由郭俊麟擔任先發，上次郭俊麟先發對廣島，用101球投6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉2分，最快球速148公里，拿下個人本季首勝，也是睽違264天的勝投。

第1局郭俊麟對巨人的龜井善行投保送後，利用盜壘與捕手傳球失誤上到三壘，再被丸佳浩敲安打，失1分。第2局對阿部慎之助及陽岱鋼投出保送，不過沒有失分；第3局則是連續解決坂本勇人、丸佳浩及岡本和真，演出3上3下。

郭俊麟於第4局遇到危機，1出局後對阿部慎之助投保送，解決若林晃弘後，被陽岱鋼敲二壘安打，再被炭谷銀仁朗轟出3分全壘打，接著被龜井善行敲安打，但沒有繼續失分。

總計郭俊麟投4局用66球，被敲出4支安打，包含一發全壘打，投2次三振、4次保送，失4分含3責失，目前防禦率4.50，吞下敗投。

郭俊麟退場後，巨人打線繼續進攻，阿部慎之助於第5局轟出2分全壘打；第7局則是岡本和真、阿部慎之助、若林晃弘接連安打，再攻下2分，取得8比0領先。

7局下西武的木村文紀轟出陽春砲，追回1分，9局下金子侑司敲出1打點二壘安打，不過終場巨人還是以8比2奪勝。

陽岱鋼本場4打數敲出1支安打，選到1次保送，吞下2次三振，擊出1次雙殺打，目前打擊率3成06。（編輯：張芷瑄）1080613