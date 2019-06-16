澎湖擊敗上屆冠軍當黑馬 晉級華南青少棒4強

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽B組敗部，首度參賽的澎湖縣隊（圖）當黑馬，16日以3比1擊敗上屆冠軍新北市隊，直闖4強。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）華南金控盃青少棒賽，首度參賽的澎湖縣隊當黑馬，兩任投手才子毅、辛俊昇聯手壓制，B組敗部3比1擊敗上屆冠軍新北市隊、直闖4強；桃園市隊A組敗部10比0，5局拿勝、晉級4強。

108年華南金控盃全國青少棒賽，B組敗部賽事澎湖縣隊與新北市隊交手，澎湖縣隊先發投手才子毅，投2.2局僅被敲出1支安打、無失分，後援投手辛俊昇接手投4.1局，被敲出3支安打，投出4次三振，僅在7局被敲安打、隊友守備失誤，失掉1分非責失分。

澎湖縣隊今天首局就有攻勢，靠著接連3支安打、1次對手守備失誤，先馳得點，6局再靠著郭俊麟、辛俊昇接連安打，高飛犧牲打跑回第2分，7局再有串聯攻勢，多添1分保險分，新北比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

A組敗部賽事桃園市隊與台南市隊交手，桃園市主力投手黃保羅先發4局好投，僅被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，黃勇傳後援投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。

桃園市打擊發揮，全場敲出14支安打，李俊漢首局就敲出滿貫砲，帶起球隊氣勢，李俊漢單場3打數敲出3支安打，貢獻7分打點，是球隊搶勝大功臣，桃園市順利拿下4強門票。

華南金控盃青少棒賽為今年國內最後一個三級棒球選拔賽，勝隊取得U15亞洲青少棒錦標賽中華隊組訓權，4強賽將於明天舉行，台東縣與澎湖縣交手、台中市與桃園市碰頭，勝隊晉級冠軍戰。（編輯：方沛清）1080616