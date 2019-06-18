華南青少棒單一球隊出征 澎湖縣展鬥志拿第4

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽18日在天母球場展開最後一天賽程，澎湖縣隊今年首度參賽，一路拚進季軍戰，至延長賽第9局以9比10吞敗，拿下第4名。中央社記者謝靜雯攝 108年6月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）華南金控盃青少棒賽大黑馬澎湖縣隊，為此次18支球隊中少數單一學校組隊參賽，季軍戰延長賽第9局以9比10吞敗，拿下第4名，但總教練胡竣威直言：「已經非常滿意」。

108年華南金控盃青少棒賽，此次總計18支球隊參賽，多數為各縣市內國中球隊組成明星隊參賽，澎湖縣內僅有4支少棒球隊、1支青少棒隊，由馬公國中青少棒隊單一球隊球員組成的澎湖縣隊，擊退上屆冠軍新北市隊晉級4強，成為黑馬，也是晉級4強隊伍唯一由單一學校組隊參賽的隊伍。

今天季軍戰，澎湖縣隊打線有不錯發揮，但跑壘、守備上有小瑕疵，延長賽8、9兩局總計出現3次守備失誤種下敗因，最終追分不及、吞下敗仗。

總教練胡竣威表示，澎湖縣少棒球隊跟本島相比少很多，少棒、青少棒的銜接也有落差，無論觀念還是技術層面，教練團必須花更多的心思指導球員。

澎湖縣隊第一次參加華南金控盃青少棒賽就打出亮眼成績，胡竣威感謝澎湖縣政府一直以來的大力支持，對於球員表現也很滿意，提到比賽後半段發現球員們鬥志越來越好，攻擊火力也都有穩定的發揮，只差在一些跑壘觀念和臨場反應。

雖然沒能拿下季軍，但胡竣威點名陣中曾有IBA軟式少棒、U12亞洲少棒錦標賽國手資歷的辛俊昇、IBA軟式少棒國手資歷洪敏暘等人，都有機會被選入U15亞洲青少棒錦標賽中華代表隊。（編輯：方沛清）1080618