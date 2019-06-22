經過季初低潮後成長 吳世豪近期控球回穩

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）富邦悍將投手吳世豪近期狀況回穩，控球也恢復穩定，他表示，季初的低潮是第一次遇到，不過也因此成長很多，現在更敢與打者對決，每天也都抱著想上場投球的心情。

吳世豪季初本來定位為先發投手，不過因狀況不佳下二軍調整，直到5月底回一軍，改擔任牛棚投手。吳世豪表示，其實剛回到一軍時控球還是有點不穩，沒辦法給教練團太多安心感，「教練也有特別講不要投保送，盡量把球壓低，是今年才碰到控球狀況，但還是要想辦法克服」。

吳世豪19日出賽對中信兄弟時，第9局登板演出3上3下，拿下本季首勝；14日出賽對兄弟更是飆出3次三振。他表示，最近狀況不錯，「變得敢跟打者對決，因為球沒投出去，也不知道會打去哪，所以一場順了之後就變順了」。

不論是本季首勝，還是去年先發拿下的生涯首勝，吳世豪表示並不太在意，只要順其自然就好。對於現在的牛棚角色，他說：「每天都要準備，也會抱著每天都想上場的心情，這樣比較快進入狀況，不會給自己設定特定角色。」

經過今年季初的低潮期，吳世豪認為對自己很有幫助，「在二軍沉澱後，各方面都有成長。」現在是悍將與Lamigo桃猿的上半季爭冠關鍵期，不過吳世豪笑說：「不會緊張，要負起責任。」（編輯：張芷瑄）1080622