朱育賢5安6打點轟垮悍將 桃猿魔術數字M2

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，富邦悍將對Lamigo桃猿，朱育賢5打數敲5安打包含單場雙響砲，包辦球隊一半的6分打點，終場桃猿以12比7奪勝，點亮上半季封王魔術數字M2。

林哲瑄今天改打悍將第1棒，結果1局上就轟出陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。不過2局下桃猿的朱育賢敲二壘安打後，陳俊秀也敲安打，郭嚴文再擊出高飛犧牲打，追平比分。

5局下桃猿再添分數，林立、藍寅倫安打後，朱育賢敲出二壘安打，帶有2分打點，接著陳俊秀、柏納帝那都獲保送，余德龍再敲1打點安打，取得4比1領先；6局下林立和朱育賢各敲一發陽春全壘打，再添2分。

7局上悍將攻下1分後，下個半局桃猿攻下大局，柏納帝那、余德龍獲保送後，陳晨威敲安打形成滿壘，黃敬瑋再選到保送擠回1分，接著林泓育敲安打，帶有2分打點，朱育賢更是轟出3分砲。

9局上悍將最後反攻，陳品捷、王正棠獲保送後，胡金龍及林益全都敲安打，各有1分打點，蔣智賢接著轟出3分砲，不過終場桃猿還是以12比7擊退悍將，奪下7連勝，將勝差拉開至4場，點亮魔術數字M2，最快25日能在台南棒球場封王。

單場MVP由朱育賢獲得，今天5打數敲5支安打，包含2發全壘打，2支二壘安打，包辦6分打點，目前全壘打數已經來到19支，獨居全壘打排行第一，遙遙領先第二名6支。朱育賢賽後表示，「贏球比較重要，能多拿分數就多拿，掩護投手，上半季剩5場，朝目標努力。」

朱育賢差三壘安打能達成完全打擊，他笑說，賽後教練跟他開玩笑，如果第2支全壘打漏踩本壘就能完全打擊，但他說：「還是要盡量表現，是我的以後總有一天會是我的，自己腳程也不快，如果沒有打到右半邊，也不會去貿然嘗試跑三壘。」

另外林立近3天已轟出4發全壘打，目前累積8支，且打擊率高達4成10，朱育賢賽後也談到這名手感火燙的隊友，朱育賢說：「林立很認真，不管狀況好壞，賽後都會留下來做加強。」（編輯：吳佳穎）1080622