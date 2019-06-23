陳奎儒備戰世錦賽 達奧運標當最低門檻

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，今天出席國際奧林匹克日活動時表示，今年9月世界田徑錦標賽，跨越13秒32的奧運參賽標準是他與教練設定的最低門檻。

2019國際奧林匹克日、前進2020東京奧運暖身活動，今天上午在國立體育大學射箭場舉行，包括陳奎儒、世界射箭錦標賽雙金天后雷千瑩等人都應邀出席。

目前台灣田徑僅有亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，已提前取得奧運參賽資格，其他好手仍在力拚參賽門票。陳奎儒受訪時也透露，目前將目標鎖定在9月底在卡達杜哈的世錦賽。

今年陳奎儒在5月底的台灣國際田徑公開賽，飆出生涯最佳的13秒34，並改寫自己所保持的全國紀錄，距13秒32的奧運參賽門檻，僅相隔0.02秒。

陳奎儒受訪時強調，世錦賽是他今年最重要的一場賽事，而他將再次尋求自我突破，並跑進13秒32、達奧運參賽標，這僅是他與教練設定的最低參賽目標，「我跟教練的目標，不只是達到奧運參賽標準，而是希望看能不能進入決賽，達到一個不可思議的成績」。

目前田徑仍在尋求取得奧運參賽門票的好手，包括陳奎儒、「台灣最速男」楊俊瀚、「跨欄王子」陳傑等人。陳奎儒說，今年台灣的田徑好手距達奧運參賽標準都相去不遠，大家也不再只是抱持著參加就好的心態，而是想拚前8名，甚至是站上頒獎台。（編輯：張雅淨）1080623