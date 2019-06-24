蔡總統為世大運授旗 期許帶給台灣奇蹟的夏天

（中央社記者龍柏安台北24日電）總統蔡英文今天前往高雄國家運動訓練中心，替2019拿坡里世界大學運動會國手授旗，致詞時她也期許選手，旗開得勝，並再次帶給台灣人民一個充滿奇蹟的夏天。

蔡總統先後將青天白日滿地紅的國旗與團旗，授交給世大運團長江漢生，並頒發20萬元加菜金，由上屆台北世大運男子100公尺金牌得主、「台灣最速男」楊俊瀚代表受領。

致詞時總統也表示，看到選手精神飽滿，「我對大家有滿滿的信心。」她強調，無論是前年的世大運，還是去年的雅加達—巨港亞運，台灣健兒在賽場上都拿下非常好的成績。

蔡總統也說，選手為國家爭取榮耀，政府最重要的責任，就是要提供最好的訓練環境、最強大的後勤支援，讓大家參加比賽，可以沒有後顧之憂，「現在行政院已經核定第3期的國家運動員訓練園區整體興設與人才培育計畫，要為大家打造一個更優質的訓練環境。」

國訓中心運動員住宿大樓，將在明年2月啟用，也將給代表隊更好的休息生活環境，蔡總統也跟選手約定，明年她也會再來國訓中心，替2020東京奧運代表團授旗。

蔡總統表示，過去有許多優秀選手，在世大運賽場上，突破自己、證明自己，讓世界看到台灣，相信大家一定做得到，要以這樣的氣勢和衝勁，在拿坡里世大運拿出最好的成績。

蔡總統也說，她相信只要大家團結在一起，沒有什麼能阻止台灣向前衝，「祝福大家旗開得勝，再次給台灣人民一個充滿奇蹟的夏天。」

2年前台北世大運，地主隊共拿下隊史最佳的26金、34銀與30銅，無論金牌還是獎牌數，都是歷年之最。

今年拿坡里世大運，將於7月3日開幕，台灣共派出131名選手參賽，將參加田徑、游泳、競技與韻律體操、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球與射擊等13種運動競賽種類，代表團將自28日起分批出發。（編輯：屈享平）1080624