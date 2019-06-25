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洋基射藍鳥主場揚威 連27場開轟追平大聯盟紀錄

最新更新：2019/06/25 15:59

（中央社紐約24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今晚主場迎戰多倫多藍鳥，洋基全場擊出2支全壘打，不僅追平德州遊騎兵2002年締造連續27場開轟的紀錄，加上6局下海灌7分，終場以10比8擊退藍鳥。

洋基今天在6局下灌進7分奠定勝基，但藍鳥也不是省油的燈，8局上力挽狂瀾豪取5分，9局上再下一城追至8比10，可惜後繼無力最後以2分之差敗北，洋基則收下最近10戰的第9勝。

洋基第3棒打者希克斯（Aaron Hicks）5局下擊出的3分全壘打，不僅幫助球隊超前比數，也追平遊騎兵在2002年締造連續27場開轟的大聯盟紀錄，還刷新隊史在1941年創下連續25場全壘打的紀錄。

6局下洋基強棒史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出本季首轟，這支3分砲越過中外野全壘打牆，飛行距離達445英尺（約135公尺），將比分拉開到10比2，雖然藍鳥在第8、9局力圖振作，無奈6局下失分太多，洋基有驚無險在主場守住勝果。

另外，宣布本季打完高掛手套的洋基左投沙巴西亞（CC Sabathia），今天主投6局被敲6安失2分，並三振打者9人次奪勝投，這也是他生涯第251勝。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080625

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