溫網種子排序落後費德瑞 納達爾表達不滿

（中央社馬德里25日綜合外電報導）西班牙網球名將納達爾在即將於倫敦進行的溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）種子序排名第3，落後位居第2的瑞士天王費德瑞，因此，納達爾對溫網的種子制度表達不滿。

法新社報導，其他3場大滿貫賽事種子排序都相當於選手的世界排名，溫網則使用自己的計算方法來決定排序，也就是將排名積分與草地賽事得分相結合。

這意味著納達爾（Rafael Nadal）在今年的溫網種子排序將列席第3，費德瑞（Roger Federer）則排名第2，恰好與他們的世界排名相反。

納達爾昨晚向西班牙電視頻道Movistar表示：「溫網是唯一這麼做的年度賽事。顯然地，若能排名第2將會比排名第3更好，但如果他們認為我必須排在第3名，我會接受第3，並爭取贏得我必須拿下的比賽。」

他話鋒一轉指出：「這不只攸關我的個案，很多時候球員一整年在所有場地都打得很好，但溫網並不尊重他們掙來的排名。」

納達爾今年尚未在正式的草地賽事出賽，費德瑞則於23日拿下他在德國哈雷（Halle）草地網賽的第10座冠軍金盃。

本屆溫網的賽事安排，費德瑞與大會頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）在決賽之前都不會碰面，納達爾則可能與他們其中一人半路相逢。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080625