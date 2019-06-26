洋基連28場開轟破MLB紀錄 打垮藍鳥近11戰10勝

（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在主場揮出4支全壘打，終場以4比3擊敗多倫多藍鳥，近11戰豪取10勝，連28場比賽開轟也締造大聯盟新紀錄。

洋基、藍鳥3連戰的第2場比賽前，已連續27場比賽有全壘打、追平大聯盟紀錄的洋基，今天靠勒梅休（DJ LeMahieu）首局首打席全壘打，將球隊連續開轟場次紀錄延伸到28場，打破大聯盟紀錄。

下一棒「法官」賈吉（Aaron Judge）也跟著揮出全壘打，洋基連兩打席開轟，以2比0領先。

洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）2局下補上陽春彈，洋基3比0領先，藍鳥6局上追回兩分，但洋基指定打擊安卡納松（Edwin Encarnacion）8局下敲出陽春砲，即便藍鳥9局上追回1分，洋基最終仍以4比3險勝。

德州遊騎兵2002年寫下連27場比賽有全壘打演出的大聯盟紀錄，紀錄在昨天遭洋基追平，今天洋基揮出4支全壘打，連28場比賽開轟，成為大聯盟新紀錄。

在這28場比賽中，洋基共14名選手有全壘打演出，其中強打捕手桑傑士（Gary Sanchez）一人就貢獻8轟，是這段期間火力最兇猛的洋基球員。

洋基今天贏球卻憂喜參半，喜的是戰績常紅又寫下新紀錄，憂的則是傷癒歸隊不久的強打史丹頓（Giancarlo Stanton）今天再度因傷提前退場。

史丹頓今天在1局下敲安打上壘，在隊友擊出內野滾地球後，冒險衝往三壘，不但黯然出局，右膝還因此挫傷，他在4局上退場，預計將接受核磁共振（MRI）檢查。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080626