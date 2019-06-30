洋基連30場開轟 MLB首場歐洲賽上演煙火秀

（中央社倫敦29日綜合外電報導）MLB史上首場歐洲賽事在倫敦上演煙火秀，洋基連30場開轟，在歷經4小時42分鐘的馬拉松大戰後，以17比13擊敗紅襪。

美國職棒大聯盟MLB傳統好戲，紐約洋基與波士頓紅襪的「基襪大戰」，本週搬到英國首都倫敦進行，這是大聯盟史上第一場歐洲賽事，兩隊的這場打擊大戰進行4小時42分鐘，只差3分鐘就能追平9局分勝負最長的比賽時間。

這場大聯盟在英國的處女秀，因為哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）出席而增添了王室氣息，兩人為宣傳「永不屈服運動會」基金會（Invictus Games Foundation）而來，在獲兩隊致贈禮品給他們出生不久的兒子亞契（Archie）後，再與滿場5萬9659名觀眾一起欣賞這場打下驚人分數的「基襪大戰」。

這場比賽紅襪由波塞羅（Rick Porcello）先發，洋基由田中將大把關，兩名強投先發對決卻同時被打爆，兩隊在首局各攻下6分，是大聯盟30年來首見，也是著名的「基襪大戰」中，第一次看到兩隊先發投手都投不滿1局就被換掉的情況。

田中將大今天僅投0.2局掉6分，波塞羅更是僅投0.1局就丟6分，這是大聯盟史上第3次出現兩隊先發投手都投不滿1局就失6分以上分數的比賽。

兩隊今天揮出6支全壘打在內的37支安打，一共打下30分，其中洋基希克斯（Aaron Hicks）在1局上半揮出兩分砲，讓洋基將連續開轟場次延伸到30場，也助洋基在近13場比賽拿下第12勝。

大聯盟過去曾在日本、澳洲、墨西哥、波多黎各進行比賽，聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）希望「倫敦系列賽」能讓MLB如職業美式足球聯盟NFL、美國職籃NBA一般，開闢一條利潤豐厚的收入來源。

大聯盟已簽訂合約，明年7月將回到倫敦，帶來聖路易紅雀和芝加哥小熊的2連戰，曼佛瑞也希望能有長期合作。

曼佛瑞十分明智，選擇讓世界大賽27冠王洋基與上季冠軍紅襪對決，為大聯盟前進歐洲試水溫，這樣的對戰組合讓門票在開賣後45分鐘內銷售一空。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080630