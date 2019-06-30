張育成替補上場吞K 大聯盟首安再等等

（中央社記者謝靜雯台北30日電）旅美印地安人隊野手張育成，昨天大聯盟處女秀，今天與金鶯隊比賽沒有排在先發打序中，7局替補上場守三壘，9局打擊吞下三振，大聯盟生涯首安再等等，球隊以0比13吞敗。

張育成旅美生涯第6年，昨天首度升上大聯盟，成為台灣第16名登上大聯盟的球員，大聯盟處女秀就被排入先發打序，打第8棒、守三壘，總計3打數沒有安打表現，吞下1次三振。

印地安人隊今天繼續與金鶯隊交手，張育成沒有排入先發，7局接替上場守三壘，9局打擊機會吞下三振，大聯盟生涯首安還沒出爐。

印地安人隊今天打線受制，全場僅敲出5支安打，沒能拿下分數，金鶯隊2局先馳得點，4局靠著單局5支安打，包括2發全壘打，一口氣攻下6分、奠定勝基，總計全場敲出13支安打搶分，終場順利拿下比賽勝利。

另外，旅美紅襪隊野手林子偉6月中因為右肩受傷停止復健賽，27日復出投入比賽，今天在小聯盟3A與雙城隊交手，先發打第1棒、指定打擊，總計2打數沒有敲出安打，有1次盜壘成功，吞下1次三振，選到2次保送，賽後打擊率2成98，球隊終場以6比9輸球。（編輯：唐聲揚）1080630