MLB天使投手史凱格斯過世 棒球界心痛不捨[影]

美國職棒洛杉磯天使隊1日發新聞稿表示，投手史凱格斯當天早晨在飯店房間過世，得年27歲。（圖取自天使隊網頁www.mlb.com/angels）

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）美國職棒（MLB）洛杉磯天使隊投手史凱格斯今天早晨在飯店房間過世，得年27歲，這項消息令美國棒球界心痛不捨。警方表示，初步判斷與犯罪無關，死因有待進一步調查。

洛杉磯天使隊今天午間發布新聞稿表示：「帶著極大的哀傷，我們向媒體報告，史凱格斯（Tyler Skaggs）在今天稍早於德州過世。」聲明指出，史凱格斯過去是、未來也永遠是天使家族的一分子。

球隊聲明稿並未說明進一步細節。天使原訂今晚作客德州遊騎兵主場，比賽取消順延。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）、球員工會（MLBPA）理事長克拉克（Tony Clark）也分別發表聲明，向史凱格斯的遺孀及家人與全體天使隊友、球迷致上「深深的哀悼之意」。

在推特上，各球團陸續對這個不幸的消息表達哀悼，球迷更是傷心不捨，天使主場的廣場前已有球迷獻花，帽子上寫上史凱格斯的背號「45號R.I.P.」字樣。

電視台報導，專程到天使球場外致哀的球迷表示：「太震驚了，星期六我才看到他投球。感覺就像10年前亞登哈特（Nick Adenhart）過世。」天使投手亞登哈特2009年球季開始不久車禍身亡。

史凱格斯6月29日才剛在主場出賽，對運動家投4.1局失2分。相隔2天，球隊客場出征，史凱格斯被人發現在希爾頓大飯店（Hilton Hotel）的房間裡過世。

德州南湖市（Southlake）警察局發表聲明指出，目前判斷這起死亡事件與犯罪行為無關，調查仍在進行中，之後將會發布相關訊息。

史凱格斯是洛杉磯地區的在地人，天使隊2009年在選秀會第1輪40順位選中他，他最初被交易到亞利桑那，近5年效力天使擔任先發投手，大聯盟生涯7年，出賽96場，戰績28勝38敗、防禦率4.41。

史凱格斯一直是球隊看重的左投手，但受傷勢困擾，總教練奧斯莫斯（Brad Ausmus）曾說：「如果他能夠保持健康，他應該是全聯盟最好的左投手之一。」（編輯：林憬屏）1080702