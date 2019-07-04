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陽岱鋼演出美技守備 王柏融吞3次三振

最新更新：2019/07/04 22:12

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）日本職棒中日龍對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼3打數無安打，不過選到1次保送，還有美技守備演出；西武獅對火腿的比賽，王柏融4打數無安打，還吞了3次三振。

陽岱鋼今天先發擔任開路先鋒，守右外野，雖然僅在第2局選到保送上壘，其他3個打數沒有安打，不過第6局時，中日洋砲維西耶多（Dayan Viciedo）擊出右外野深遠飛球，陽岱鋼跳到牆邊接殺，演出美技守備。

巨人2局下靠著坂本勇人轟出滿貫全壘打，取得4比0領先；6局下小林誠司再敲出陽春全壘打，多添1分，終場巨人以5比3奪下勝利。中日打線則是在5局上靠著平田良介擊出高飛犧牲打，攻下1分；7局上阿部壽樹敲1打點二壘安打，木下拓哉擊出1打點滾地球。

西武獅對日本火腿的比賽，3局上西武的外崎修汰在滿壘時，敲出清壘三壘安打，帶有3分打點；7局上更是打了10個人次，包含中村剛也的清壘3打點二壘安打在內，攻下5分。

火腿8局下才進帳分數，石川亮敲二壘安打，石井一成補上安打，帶有1分打點；9局下近藤健介、中田翔連續安打再攻1分，終場火腿就以2比8吞敗。王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手，4打數沒有安打，還吞下3次三振，打擊率降到2成84。（編輯：李錫璋）1080704

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