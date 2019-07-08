厄文正式與籃網簽約 聯手杜蘭特喬丹組三巨頭

（中央社紐約7日綜合外電報導）6度入選明星賽的厄文今天與美國職籃NBA布魯克林籃網簽下合約，與杜蘭特、喬丹組成實力堅強的三巨頭。

資深中鋒喬丹（DeAndre Jordan）的加入，替籃網這支季後賽新貴注入頂尖的潛力，未來還會因為杜蘭特（Kevin Durant）歸隊變為更加強悍。杜蘭特因為開刀治療右腳阿基里斯腱撕裂傷，將缺席下個賽季。

27歲的厄文（Kyrie Irving）在剛結束的球季中，於波士頓塞爾蒂克打了67場比賽，平均可得23.8分，並獲生涯新高5籃板，及6.9助攻、1.5抄截。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）說：「厄文是NBA最頂尖的後衛之一，且曾在最高層級比賽（總冠軍賽）中拿下勝利。」

馬克斯補充道：「他的冠軍血統、加上得分天賦和組織能力，將讓他成為我們隊上最出類拔萃的成員。」

2016年在克里夫蘭騎士時，厄文隨隊奪得總冠軍，他也是美國男籃2016年里約奧運金牌成員之一。

籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）說：「整個教練團都很興奮，能夠有機會指導像厄文這樣的球員。」

他在我們隊上，和任何一名後衛一樣有天賦、球技高超，我們很期待將他和其他新成員融入我們重返榮耀的核心。

生涯待過騎士、塞爾蒂克，共打508場比賽，厄文生涯平均有22.2分、3.6籃板、5.7助攻和1.3抄截。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080708