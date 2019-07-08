世大運中華女籃不敵澳洲 無緣4強

（中央社記者龍柏安台北8日電）中華女籃代表隊今天凌晨在2019拿坡里世界大學運動會女籃8強賽，以72比81不敵上屆台北世大運金牌的澳洲、無緣4強，明天凌晨將再戰捷克，盡力爭取最佳排名。

中華女籃過去在世大運戰果豐碩，隊史共4度挺進4強，其中更在2011深圳世大運拿下銀牌，寫下隊史最佳戰績，上屆世大運中華女籃也拿下銅牌，今年再次出征4強則是團隊目標。

可惜中華隊今天遭遇世大運衛冕軍澳洲，對方11人當中，共有3人參與過上屆台北世大運，且年僅19歲的主力中鋒梅貝格爾（Eziyoda Magbegor），今年才被美國女子職籃WNBA西雅圖風暴在首輪第12順位被相中，實力與陣容都是一時之選。

儘管對手實力強大，中華娘子軍全場緊咬比數，3節打完僅以61比63微幅落後，可惜決勝第4節中華隊陷入得分乾旱，被對手打出一波14比2強攻，打壞勝利行情，終場以9分之差惜敗，沒能挺進4強。

中華隊全能前鋒陳薇安今天效率驚人，全場僅出賽19分51秒，累積12投8中，攻下全隊最高的19分，韓雅恩與羅蘋則雙雙添得13分。全場中華隊禁區被澳洲豪取58分，團隊籃板也以14比45一面倒，成了落敗最大主因。

由於未能晉級4強，接下來中華隊僅能參加5至8的排名賽，明天凌晨若能擊敗捷克，才有機會爭取第5，反之若不幸落敗，就只能拚第7。（編輯：張雅淨）1080708