瓊斯盃陳盈駿關鍵三分 中華藍延長賽險勝伊朗

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事今天繼續在彰化登場，中華藍隊與伊朗隊鏖戰至延長賽才分勝負，藍隊靠著陳盈駿超前三分球，以91比88驚險勝出，收下首勝。

晚間壓軸登場的比賽由中華藍隊出戰伊朗隊，藍隊劉錚首節轟下16分，與胡瓏貿聯手，助藍隊以28比15領先；而首節4投皆墨的陳盈駿第2節一掃先前的陰霾，單節灌進12分，助藍隊在上半場結束仍維持雙位數領先

中華藍隊第3節遭遇犯規麻煩，且陷入得分荒，讓伊朗隊逮到機會，打出14比3攻勢，在第三節倒數3分46秒，一度追到只剩1分差，隨後形成拉鋸戰，前三節結束中華藍隊以60比58領先。

兩隊決勝節互有領先，中華藍調整防守策略，製造反快攻機會，靠著陳盈駿、周伯勳連續上籃得分，將分數擴大至68比61，伊朗發揮韌性急起直追，在倒數1分2秒扳成平手，藍隊靠著劉錚44.06秒投進關鍵三分球，取得78比75超前，但又遭伊朗回敬三分球追平，進入延長賽。

延長賽戰況依舊膠著，伊朗在僅剩1分鐘頻頻發生失誤，加上在88比88平手後，陳盈駿倒數20.42秒時適時投進超大號三分球，助中華隊以3分差險勝。

中華藍隊此役有2人得20分以上，劉錚進帳27分、6籃板，陳盈駿貢獻20分、7籃板。

另外，年輕的中華白隊昨天首戰出戰加拿大逆轉取勝，今天面對以國家隊成員為班底的南韓隊，兩隊上半場皆手感低迷，投籃命中率各僅約29%、32％，白隊中場結束以25比32落後。

南韓隊第3節外線回穩，曾將差距拉開至雙位數，曾祥鈞過程中一度賞對方火鍋，製造林庭謙反快攻機會，第三節倒數3分48秒時，將比分差距拉回到個位數，但白隊未能複製昨日逆轉對手的劇情，最終以60比66吞下首敗。

昨日在延長賽飆分，助白隊逆轉勝出的林庭謙，今天依舊包辦全隊最多的14分。南韓隊李大成拿下全場最多的23分，歸化的洋將羅健兒則繳出15分、13籃板「雙十」成績單。

瓊斯盃男子組第2日賽程結束，南韓與菲律賓2連勝，日本和印尼各1勝，中華藍、中華白1勝1敗，加拿大、約旦、伊朗苦吞2連敗。（編輯：吳協昌）1080713