田中將大厄謝拉聯手建功 洋基力克藍鳥[影]

靠著三壘手厄謝拉2分打點安打外加跑回超前分，以及田中將大（前）6局僅失2分的精彩好投，MLB紐約洋基14日以4比2力克多倫多藍鳥。（共同社提供）

（中央社紐約14日綜合外電報導）靠著三壘手厄謝拉（Gio Urshela）2分打點安打外加跑回超前分，以及田中將大6局僅失2分的精彩好投，美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天繼續在主場發威，4比2力克多倫多藍鳥。

洋基連173場都有得分，距離追平1992-1993年費城費城人史上第4長的連續得分場次紀錄，僅有1場之隔。

此役厄謝拉第2局就敲出2分打點一壘安打，替洋基奠定勝基，5局他更趁著投手暴投跑回突破僵局的超前分。這已是洋基近23場比賽第18次靠厄謝拉贏球。

田中將大的好投也是洋基獲勝關鍵，此役他僅被敲出4支安打，包括兩支全壘打，另投出5次三振，沒有保送。

厄謝拉2局下的一壘安打替洋基打回兩分，但2比0的領先局面沒有維持多久，5局上，藍鳥就靠著葛瑞契克（Randal Grichuk）與索加德（Eric Sogard）兩發陽春砲追平比數。

5局下洋基隨即還以顏色，在跑者分占2、3壘的情況下，藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）竟然控球不穩暴投，3壘跑者厄謝拉逮到機會跑回本壘，為洋基攻下超前分。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1080715