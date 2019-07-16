更多編輯台推薦新聞：
氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警
國際

氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來
國際

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人
運動

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

松坂大輔睽違306天一軍先發 破3萬球迷入場

最新更新：2019/07/16 20:58

（中央社記者謝靜雯台北16日電）日職中日龍隊「平成怪物」松坂大輔，相隔306天再回到一軍，也是日本改年號為令和後首度出賽，今天對阪神隊投5局失2分、無關勝敗，松坂大輔出賽，吸引破3萬名觀眾入場。

38歲的老將松坂大輔今年春訓時，傳出因為與球迷互動後肩膀受傷，上一次在日職一軍出賽為去年9月13日與阪神隊交手，今天中日隊與阪神隊對戰，松坂大輔扛先發。

松坂大輔今天先發出賽，首局接連被敲2支安打、高飛犧牲打失掉1分，3局2人出局後被近本光司敲出安打、投出保送，再被糸井嘉男敲出右外野方向二壘打，再掉1分；今天總計用91球投5局，被敲出4支安打，投出2次三振，失掉2分皆為責失分，兩隊2比2平手時退場。

今天8局打完兩隊2比2僵持不下，中日龍隊9局下半1人出局後，靠著保送、安打、故意四壞球保送攻占滿壘，接著再選到再見保送、擠回致勝分，中日龍隊順利以3比2拿勝，松坂大輔無關勝敗。

根據日媒報導，今天賽事截至上週為止，約賣出2萬5000張票，但松坂大輔今天先發出賽的消息一出，刺激票房，今天在名古屋巨蛋比賽，吸引3萬2338名觀眾入場，對沒有特別舉辦活動的平日例行賽事，票房相當亮眼。（編輯：張雅淨）1080716

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報