松坂大輔睽違306天一軍先發 破3萬球迷入場

（中央社記者謝靜雯台北16日電）日職中日龍隊「平成怪物」松坂大輔，相隔306天再回到一軍，也是日本改年號為令和後首度出賽，今天對阪神隊投5局失2分、無關勝敗，松坂大輔出賽，吸引破3萬名觀眾入場。

38歲的老將松坂大輔今年春訓時，傳出因為與球迷互動後肩膀受傷，上一次在日職一軍出賽為去年9月13日與阪神隊交手，今天中日隊與阪神隊對戰，松坂大輔扛先發。

松坂大輔今天先發出賽，首局接連被敲2支安打、高飛犧牲打失掉1分，3局2人出局後被近本光司敲出安打、投出保送，再被糸井嘉男敲出右外野方向二壘打，再掉1分；今天總計用91球投5局，被敲出4支安打，投出2次三振，失掉2分皆為責失分，兩隊2比2平手時退場。

今天8局打完兩隊2比2僵持不下，中日龍隊9局下半1人出局後，靠著保送、安打、故意四壞球保送攻占滿壘，接著再選到再見保送、擠回致勝分，中日龍隊順利以3比2拿勝，松坂大輔無關勝敗。

根據日媒報導，今天賽事截至上週為止，約賣出2萬5000張票，但松坂大輔今天先發出賽的消息一出，刺激票房，今天在名古屋巨蛋比賽，吸引3萬2338名觀眾入場，對沒有特別舉辦活動的平日例行賽事，票房相當亮眼。（編輯：張雅淨）1080716