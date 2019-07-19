楊俊瀚傷勢未癒 倫敦鑽石聯賽將缺賽

台灣「最速男」楊俊瀚（左）本週在英國進行移地訓練，備戰週日登場的IAAF田徑鑽石聯賽倫敦站，可惜他在世大運引發的傷勢仍未痊癒，將確定無法出席這次比賽。（田徑協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年7月19日

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣「最速男」楊俊瀚在2019拿坡里世界大學運動會男子200公尺準決賽不慎拉傷，經一週觀察，傷勢雖有好轉但仍未痊癒，因此將缺席本週登場的田徑鑽石聯賽倫敦站。

中華男子4x100公尺接力隊在世大運結束後，即轉往英國水晶宮國家運動訓練中心進行移地訓練，21日將參加IAAF田徑鑽石聯賽倫敦站，目標是跑進38秒50、挺進世界前16強，可惜楊俊瀚傷勢未癒的消息傳出後，對中華男子接力隊無疑是個打擊。

田協表示，楊俊瀚在世大運男子200公尺準決賽結束後，經檢查發現他的鼠蹊部有發炎狀況，此外還引發腳底足底筋膜炎連鎖反應，當下教練團就決定停賽並馬上接受評估與治療，經醫師與物理治療師診斷評估後，帶隊教練決定暫時停止他出賽。

經過一週調養，楊俊瀚的傷勢有明顯改善，但傷勢仍未痊癒，田協基於保護選手立場，決定讓他鑽石聯賽倫敦站繼續休兵，且未來一個半月將讓他先治療傷勢，等到痊癒才會讓他恢復正規訓練，並參加9月底在杜哈舉辦的世界田徑錦標賽。

由於楊俊瀚確定缺賽，鑽石田徑聯賽倫敦站中華4x100公尺接力隊棒次也大幅調整，將由魏溢慶擔綱先發第一棒，接下來依序由鄭博宇、魏泰陞與王偉旭輪流登場，並繼續朝著跑進38秒50的目標努力。（編輯：張芷瑄）1080719