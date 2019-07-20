瓊斯盃中華藍失誤多 不敵菲律賓

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽程，20日晚間進行中華藍與菲律賓的賽事，中華藍陳盈駿（藍衣）拿下全隊最高19分，可惜仍不敵穩居排行榜第一的菲律賓，終場以74比97吞敗。中央社實習記者林亭攝 108年7月20日

（中央社記者黃巧雯新北20日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，中華藍今天全場高達21次失誤，加上身材條件不如菲律賓，最終以74比97輸球，吞下本屆第2敗，明天將迎戰強敵南韓。

菲律賓目前7戰全勝，南韓以6勝1敗排名第2，南韓明天將出戰中華藍，因南韓唯一1敗就是輸給菲律賓隊，菲律賓確定提前封王。

中華藍今天在新莊體育場迎戰本屆唯一不敗之身的菲律賓，吸引滿場7000名球迷進場加油，包括林志傑、田壘與呂政儒等球星也都到場觀賽。

面對經驗豐富、具身材優勢的菲律賓，中華藍首節落後12分，儘管第2節數度追近至4分差，但隨即又被對方拉開差距，上半場最多曾落後23分。

中華藍直到第4節才回神、恢復水準，但已為時已晚，最終以74比97吞敗，過程中雙方因肢體碰撞，擦出不少火花，而菲律賓球員、教練也曾不滿裁判判決，遭吹技術犯規。

藍隊陳盈駿包辦全隊最多的19分，李啟瑋進帳13分次高。

中華藍總教練帕克（Charlie Parker）稱讚，菲律賓是支很有經驗、才華的球隊，他坦言藍隊今天表現不佳，相較於菲律賓僅發生10次失誤，藍隊全場高達21次失誤，讓對方趁機轉換快攻搶分。

對於藍隊進攻效率不彰、高失誤率，帕克自認，教練要承擔這部分責任。

面對藍隊大輸23分，胡瓏貿形容如同「震撼教育」，他坦言，藍隊在攻防各方面不如菲律賓，加上失誤過多、搶不到籃板、投籃命中率不佳，加上身材條件都輸對手一截，就藍隊表現而言，已可預期結果。

另外，談到歸化球員，帕克表示，現階段還在測試藍隊洋將佛勞維斯（John Florveus），另一名洋將皮特曼（Dexter Pittman）則受傷無法打球，待瓊斯盃賽事結束，將積極尋覓合適歸化球員、甚至赴美國尋找，他相信一定能找到適合中華藍隊歸化球員。（編輯：張銘坤）1080720