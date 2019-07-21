吳昇峰參加中職明星賽 全壘打大賽詹子賢最高票

（中央社記者楊啟芳台北21日電）2019中華職棒明星對抗賽將於7月27、28日，在新莊棒球場開打，中華明星隊投手王鏡銘因傷退賽，由業餘合庫隊的吳昇峰遞補；另外全壘打大賽用票選方式，詹子賢獲得最高票。

這次明星賽由中職明星隊對上中華明星隊，兩隊先發名單有些許異動，中華明星隊的統一獅王鏡銘因身體不適需要休息，確定缺席明星賽，將由來自合作金庫的王牌投手吳昇峰遞補參賽。

中職明星隊部分，兩週前因傷手術的陳重羽，術後需要休養，由Lamigo桃猿廖健富遞補參賽；原本入選的羅里奇，雖然已傷癒復出，基於保護選手的立場，將由同為獅隊洋投的亞力克替補加入。

全壘打大賽今年首度加入網路票選，詹子賢以9萬5808票獲得最高票，將在全壘打大賽壓軸登場；以22轟破半季全壘打紀錄的朱育賢（3萬2366票）確定參賽，還有蘇智傑、張志豪、林益全、陳子豪、林泓育、陳俊秀等8名選手。

這次全壘打大賽再度以計時賽制進行，為保護選手，將執行擊球落地後，投手才能投下一球的規定。27日進行預賽，取前兩名於28日參與決賽。

「超級雷射肩」賽事再度上演，王勝偉、藍寅倫代表中華隊參賽，中職明星隊則推出陳鏞基、林哲瑄應戰。不過今年比的是個人戰，冠亞軍都能抱走獎金。

「打準大賽」首度在明星賽亮相，同樣採計時制，限時100秒內要擊倒15面板子，考驗選手的打擊技巧、打擊手感、體力與應變能力。中華隊由王威晨、林立參賽，中職明星隊則是李宗賢、林祖傑。（編輯：陳俊碩）1080721