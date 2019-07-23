自由市場剩餘好手 美媒點名林書豪最佳替補控衛

美國職籃NBA台裔球星林書豪上季季中加盟多倫多暴龍，儘管暴龍隊闖進季後賽，並一舉奪冠，林書豪拿下首枚冠軍戒，但他合計在季後賽僅上場27分鐘，表現機會不多。（圖取自IG網頁instagram.com/jlin7）

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）ESPN專欄作家裴爾頓（Kevin Pelton）今天評選出目前美國職籃NBA自由市場中，還有15名好手，包括台裔球星林書豪被列為最佳替補控球後衛。

NBA自由市場7月1日開市以來，多數大咖球員包括戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）與雷納德（Kawhi Leonard）等人紛紛已找到新東家，而林書豪目前動向仍未明。

針對目前自由市場中各個位置仍在待價而沽的球員中，裴爾頓撰文選出15名球員，其中林書豪在替補控球後衛名列第一，其他還有勃克（Trey Burke）、克勞福（Jamal Crawford）等人。

林書豪上季季中離開亞特蘭大老鷹後，加盟多倫多暴龍，儘管暴龍隊闖進季後賽，並一舉奪冠，林書豪拿下首枚冠軍戒，但他合計在季後賽僅上場27分鐘，表現機會不多。

不過，這篇文章指出，林書豪先前在效力老鷹期間，儘管多從板凳出發，但成功扮演協助控衛楊恩（Trae Young）成長的角色，且在得分、進攻效率仍擁有不錯表現，因此被評為現階段自由市場中最好的雙能衛。

林書豪明天即將返台，展開一連串行程，包括24日傍晚的記者會，除了過去一年的心路歷程外，林書豪未來動向也備受關注。（編輯：張芷瑄）1080723