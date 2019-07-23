U-12棒球賽開打 南市7/24完成工程收尾

（中央社記者楊思瑞台南23日電）2019年第五屆U-12世界盃棒球錦標賽將於26日開打。台南市政府工務局今天表示，預計24日完成工程收尾，在開幕戰前一天讓中華小將提早熟悉場地，如期做為這屆賽事球場。

對於台南市議會今天關心U-12世界盃棒球賽的比賽球場進度，工務局表示，受到上週颱風雨勢與秋行軍蟲影響，以致工程進度在最後收尾階段受到干擾。現已加快場地整理速度，克服一切困難完成，評估場地可趕在週四讓中華隊進場練球，週五作為開幕賽。

工務局說明，亞太棒球中心少棒主副球場照明上週委請公正單位測試，已完成校正作業，會在25日前再安排複驗；草皮與紅土整平、室內電線整理等工作僅為零星的工程收尾，預計24日會全數完成，順利在開幕戰前一天讓中華小將提早熟悉場地，如期做為這屆賽事球場。

2019年第五屆U-12世界盃棒球錦標賽將於26日至8月4日在全新的亞太棒球中心開打。WBSC世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）20日在台南市長黃偉哲陪同下，親自來到球場視察，並表示這座球場將成為世界棒壘總會認可全台首座U-12世界盃棒球錦標賽指定球場，未來更將承辦2021、2023、2025、2027連續4屆的U-12世界盃棒球錦標賽及更多國際賽事。

法卡利表示，從2011年就構思打造U-12專屬球場的發想，不過始終在原地踏步，直到前行政院長賴清德邀請U-12來台南舉辦，專屬球場不再只是想像，終於進入實踐的階段。很高興球場歷經3位市長的支持，終於展示在全世界面前，台南為WBSC完成了一個夢想、一個就像家一樣溫暖的球場。

黃偉哲表示，興建亞太國際棒球訓練中心希望能提供一座具備國際棒球場規模及功能完善棒球場，培訓優秀選手並帶動棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊、少棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，打造一座國際賽會競賽場館。

台南市教育局表示，球場第一期工程完成，為打造台南成為「東方威廉波特」的棒球夢想揭開序幕，奠定台南市提供國際專業比賽場地基礎，未來也將舉行全國性及國際性賽事，帶動棒球運動發展及培育人才。（編輯：黃世雅）1080723