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張偉聖微調姿勢增穩定性 張育成張進德給鼓勵

最新更新：2019/07/24 18:20

（中央社記者謝靜雯新北24日電）統一獅隊野手張偉聖今天回到一軍、先發打第7棒，他表示，二軍總教練高志綱幫忙調整姿勢，打擊穩定性和看球更清楚，而旅美哥哥張育成、張進德更希望他能不失去信心。

張偉聖去年季中選秀第2輪被中職統一獅隊選進，去年球季尾聲上到一軍出賽，去年一軍總計10打數安打還沒出爐；今年二軍出發，二軍出賽打擊成績不差，5月4日上到一軍，出賽2場，總計7打數敲出1支安打，貢獻1分打點，但5月8日又下二軍。

張偉聖三級棒球時期就展現過人棒球天分，除了身材條件較差外，速度、打擊等天賦在球探眼中，甚至比旅美的哥哥張進德、張育成還要好。

張偉聖進到職棒後目前為止還沒能有穩定出賽的機會，他表示，平時會把投球影片傳給哥哥們看，他們會幫忙注意姿勢，近期張育成也建議他，打擊時把重心放低一點，球可以看得更清楚。

張偉聖透露，遇到低潮時常常跟哥哥們通電話，他們其實最擔心自己失去信心，不斷鼓勵他要有自信，但不要給自己太大的壓力。

本季5月升上一軍僅出賽2場又下到二軍，張偉聖表示，回到二軍後，二軍總教練高志綱幫忙修正打擊的姿勢和揮棒的軌跡，經過調整後，打擊的穩定性更好，看球的準確性也提升。他也提到，有特別在重量訓練下功夫，希望強化身體。（編輯：張雅淨）1080724

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