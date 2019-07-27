吳昇峰背負業餘球員使命 渴望舞台明星賽圓夢

（中央社記者謝靜雯新北27日電）合作金庫成棒隊王牌投手吳昇峰，為業餘球員參加中職明星賽第一人，除了要讓12強中華隊教練團看見自己，更背負證明業餘球員能力使命，吳昇峰另類圓夢：「渴望站上這個舞台」。

吳昇峰近年在國際賽事屢屢投出好表現，2017年亞洲棒球錦標賽對韓國先發、一戰成名，2018年在印尼雅加達亞運對韓國隊先發好投，率隊拿下難得的勝利，成為新一代「抗韓英雄」，也讓台灣球迷認識他。

吳昇峰在亞運投出好表現，開始受到台灣的球迷關注， 他笑說不會是壓力，「身為棒球員，當然會希望被關注，這也算是一種肯定」。

此次破例以業餘球員身分打中職明星賽，吳昇峰希望投出好表現，讓世界12強棒球賽中華隊教練團看見，他說平時業餘比賽受關注度不大，業餘比賽的強度也有落差，這次明星賽也算是一種測試。

球迷的關注不是壓力，但此次參加中職明星賽的吳昇峰略顯不自在，他解釋，身為業餘球員的指標，背負證明業餘球員實力的使命，「想要投出好表現，要對得起推薦自己的選訓委員和教練，開始覺得有點壓力」。

吳昇峰此次入選中華明星隊，預計今天比賽登板投3局，他透露習慣先研究對手，但因為剛結束荷蘭港口盃棒球邀請賽回台，還在調時差，也沒有時間做功課，「目前處於備戰狀態，只是身體有點疲勞」。

吳昇峰用另類方式圓職棒夢，他表示在向中華明星隊報到前，本來擔心職棒和業餘球員間可能會有距離感，但陣中學長、學弟都會照顧他，富邦悍將隊投手陳鴻文也鼓勵他：「你到這裡沒有什麼不同、跟大家都一樣」。（編輯：張芷瑄）1080727