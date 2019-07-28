瓊斯盃彭詩晴狂飆33分 中華藍二度延長勝南韓

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽程，28日晚間進行中華藍（白衣）與韓國（黑衣）賽事，兩隊打到二度延長賽，中華藍終場以88比80獲勝。中央社記者張皓安攝 108年7月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事，今天壓軸登場中華藍出戰南韓隊，兩隊二度打進延長賽，藍隊靠著彭詩晴狂飆33分，加上南韓主力5犯畢業，中華藍隊以88比80獲勝。

瓊斯盃女籃賽事進入最後一天賽程，中華藍賽前僅拿下1勝3敗，唯一1勝就是從菲律賓手中拿下，今天在新莊體育館迎戰由WKBL冠軍隊KB STAR組成的南韓隊，前3節就以52比46領先。

藍隊決勝節未能守住領先優勢，讓南韓隊靠著3記三分球後來追上，以67比67將比賽逼入延長賽。

南韓隊在延長賽一度靠著三分球以及兩罰皆進，以74比71領先，在倒數1.42秒時，藍隊在彭詩晴助攻下，黃凡珊投進關鍵三分球，扳平戰局，第2度進入延長賽。

中華藍王維琳在第2度延長賽一開始就連拿4分，以及彭詩晴、蔡佩真共4罰全中，拉開比數，加上南韓主力紛紛5犯畢業，只能換上板凳球員應戰，等於提前棄守，藍隊終場就以88比80氣走南韓隊，收下本屆第2勝。

彭詩晴包辦全隊最多的33分，也是個人在本屆賽事新高，外加3籃板、5助攻，而王維琳也以12分、12籃板，繳出「雙十」成績單。

另一場中華白與菲律賓之戰，白隊在陳薇安20分、3籃板帶領下，以92比83勝出，與中華藍同樣以2勝3敗作收；日本隊以95比63輕取紐西蘭隊，以5戰全勝奪冠，阻止紐西蘭隊連霸。（編輯：李錫璋）1080728

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，28日晚間進行女子組中華藍隊（白衣）與韓國隊（黑衣）賽事，終場中華藍隊以88比80拿勝。中央社記者張皓安攝 108年7月28日

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽程，中華藍28日晚間出戰南韓隊，兩隊二度打進延長賽，中華藍彭詩晴（左）狂飆33分，助隊以88比80獲勝。中央社記者張皓安攝 108年7月28日