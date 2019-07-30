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首屆U12壘球賽落幕 中華隊奪冠

最新更新：2019/07/30 18:53

（中央社記者楊思瑞台南30日電）在台南市歸仁棒球場舉行的「2019第一屆U12世界盃壘球錦標賽」今天落幕，中華隊在下午的冠軍戰中，以3比2擊敗秘魯隊，順利留下金盃。

「2019第一屆U12世界盃壘球錦標賽」（I WBSC U12 Softball World Championship）於7月26日至7月30日在歸仁棒球場舉行，是世界棒壘球總會（WBSC）辦理的首屆U12壘球賽事，共有中華、祕魯、印尼及捷克4隊參賽。

今天下午的冠亞軍戰，由在預賽取得全勝的中華隊對上秘魯隊，秘魯隊在2局上先攻下1分，中華隊則在3局下一口氣搶下3分。秘魯在最後一局發動攻勢追回1分，但隨後中華隊以平穩的守備力保不再失分，終場就以1分之差奪下金盃。秘魯隊獲第2名，第3名是捷克隊。

冠軍戰後舉行的閉幕典禮，由台南市副市長王時思及世界棒壘球總會秘書長劉明珠分別頒發冠軍獎牌及獎盃。

劉明珠致詞時表示，台南市是很有遠見的城市，同時也恭喜中華隊創下歷史，更感謝台南市民熱情參與，成為此次賽事最好的宣傳大使。此次比賽是首屆男女混合壘球賽事，未來世界棒壘球總會也會致力發展這項賽事。（編輯：黃世雅）1080730

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