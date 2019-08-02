湖人公布新季教練團成員 大三元製造機基德在列

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布新球季教練團陣容，球員時期人稱「大三元製造機」，退休後成為名人堂球星，前NBA籃網、公鹿總教練基德（Jason Kidd）也名列其中。

湖人今天正式宣布新任總教練伏格爾（Frank Vogel）的助理教練團，成員中除了基德具NBA總教練資歷外，霍林斯（Lionel Hollins）也曾是NBA曼菲斯灰熊、布魯克林籃網總教練。

伏格爾的助理教練團成員有韓迪（Phil Handy）、西蒙（Miles Simon），前湖人後衛潘博希（Mike Penberthy）、克勞福（Quinton Crawford），其中僅西蒙是前湖人總教練華爾頓（Luke Walton）的教練團成員。

伏格爾在新聞稿中表示：「對於我們組成的教練團，我感到非常興奮」，「當我們打造一支冠軍隊之際，這些教練團成員，每個人都帶進一套獨到的技術和經驗，能夠產生很大的影響，帶領球員邁向成功。」

在進到湖教練團前，基德曾有在籃網、密爾瓦基公鹿擔任總教練的資歷，他在2018年1月遭公鹿開除。45歲的基德1994年被當時的達拉斯小牛以榜眼籤在選秀會上選入，2013年卸下球員身分，2018年進到名人堂。

65歲的霍林斯曾帶過灰熊4個球季，2013-14球季後接替基德掌籃網兵符，2016年1月遭籃網開除。

自從2012-13球季就不曾打進季後賽的湖人，上季戰績37勝45敗。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080802