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華盛頓網賽 謝淑薇3盤苦戰脫困晉8強

最新更新：2019/08/02 13:06

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在華盛頓網球賽女單次輪，歷經3盤苦戰，以7比5、4比6、7比6（6），有驚無險淘汰俄羅斯19歲小將葛拉切娃（Varvara Gracheva），晉級8強。

世界排名31的謝淑薇，這次在華盛頓網賽榮膺女單第4種子，今天面對世界排名211、名不見經傳的葛拉切娃，沒想到竟遭遇苦戰，謝淑薇歷經2小時39分鐘才驚險脫困。

葛拉切娃首輪擊敗自家同胞布林克娃（Anna Blinkova），生涯在WTA首勝開張，次輪雖碰上排名高出一大截的謝淑薇，絲毫未顯懼色，首盤開局甚至一度取得3比0領先。

身經百戰的謝淑薇，在落後劣勢下急起直追，前10局打完追成5比5平，接下來關鍵第11局謝淑薇再度破發後首度超前，接下來穩穩保發先以7比5拿下。

次盤謝淑薇一度握有4比2領先，不料接下來情勢丕變，謝淑薇連續遭到破發，一口氣連丟4局，反倒以4比6讓出。

決勝盤前6局兩人打成3比3平，接下來戰況呈現破發混戰，戰局也陷入僵局，一路鏖戰至搶7分勝負。

搶7大戰謝淑薇最多取得4比1領先，她雖浪費了2個寶貴的賽末點，讓對手又追成6比6平，所幸關鍵時刻謝淑薇沒再手軟，連拿2分以8比6驚險脫困。

謝淑薇晉級8強後，下一輪對手將是持外卡的美國地主17歲小將麥克納利（Catherine Mcnally）。（編輯：張雅淨）1080802

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