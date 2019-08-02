郭宸安U12單場速球王 爸爸郭勇志盼保護手臂

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽複賽中華與墨西哥交手，先發投手郭宸安5局好投，飆生涯最速118公里；郭宸安爸爸是前職棒球星郭勇志，他感謝爸爸帶他接觸棒球：「我會好好努力」。

中華隊複賽第2戰與墨西哥隊交手，先發投手郭宸安投5局，僅被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出5次三振，失掉1分責失分，曲球和指叉球吸睛，率隊拿下勝利，飆出生涯最速118公里，也獲頒今天比賽「速球王」。

中華隊總教練李國強表示，先前預賽就多方測試投手，郭宸安具有一定的實力，但前陣子有點陷入低潮，「他是很認真的球員，從集訓期間開始，很願意吸收教練團給的東西，所以能持續進步」。

因為用球數限制，今天是郭宸安最後一場在U12登板投球的比賽，接下來僅能以打者身份上場，總結這次表現，郭宸安自評「還可以」，也提到今天被墨西哥隊打出追平比數全壘打是做得不好的地方，「當下有點緊張，隊友和教練團一直鼓勵我放鬆、一顆一顆慢慢投」。

郭宸安的爸爸是前職棒球星郭勇志，但為了保護郭宸安，從來沒有教過他投變化球，郭宸安的指叉球是看網路影片學習，母隊教練團也有點指叉球和曲球的投法。

郭宸安表示，爸爸知道自己會投變化球，不斷叮嚀他不要投得太多，要保護自己、不要受傷，郭宸安謝謝爸爸讓他接觸棒球，也提到經過此次比賽經驗，更能知道遇到低潮時怎麼去調整狀態。（編輯：張佑之）1080802