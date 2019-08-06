加盟名古屋狼犬 劉鴻杰旅日打排球夢想成真

（中央社記者黃巧雯台北6日電）「對我來說，很不可思議，這是屬於我自己的里程碑」。排球「電眼雙帥」之一劉鴻杰今天披上日本排球一級聯賽名古屋狼犬隊球衣，實現夢想及壓力釋放，讓他感動流下男兒淚。

排球「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰都將旅日，劉鴻杰今天率先公布自己的動向，將加盟日本排球一級聯賽名古屋狼犬隊，並披上25號的球衣，全家人也一同出席記者會相挺，同樣將旅日的劉鴻敏對於新東家則保密到家，留待8日記者會揭曉，確定的是新球季2人將拆夥。

劉鴻敏、劉鴻杰上季同樣效力於泰國排球隊Diamond Food Saraburi VC，劉鴻杰今年4月透過朋友聯繫是否有旅日的機會，漫長等待期間，也讓他下意識懷疑自己，當準備調適好心情時，6月底、7月初突然接到日本球隊邀約，他說：「除了開心之外，很感動，就覺得努力沒有白費。」

「我最初夢想就是要去日本，6月底、7月得到消息，整個把我救回來的感覺。」劉鴻杰說，等待期間「壓力很大、很謝謝他們幫忙」，從來沒有在球場哭過的他，因那段回憶突然湧上心頭，也讓他淚灑記者會現場。

獲知加入日本球隊的喜訊，劉鴻杰第一時間也嚇到，「這對我來說很不可思議，這是屬於我自己的里程碑」。

名古屋狼犬隊代理部長佐藤和哉表示，名古屋狼犬隊上季在日本排球一級聯賽獲得第5名，希望未來借重劉鴻杰的攻擊、攔阻與敏捷活動能力，為球隊爭取更好的成績。

劉鴻杰也以球隊口號「敢於去挑戰自己」為目標，並當場寫下「戰」字，期許自我勇於挑戰更難的環境。

加入名古屋狼犬隊，劉鴻杰選擇背號25號，而非大學及國家隊時期熟悉的2號，他解釋，主因為2號球衣已有人穿，因此改向球隊表達希望能選擇20號以後的號碼，最後球隊提供25號作為他的新背號。（編輯：張芷瑄）1080806

台灣排球「電眼雙帥」之一劉鴻杰將加盟日本排球一級聯賽名古屋狼犬隊，6日在台北舉行加盟記者會，穿上25號球衣，相當開心能夠實現旅日夢想。中央社記者黃巧雯攝 108年8月6日