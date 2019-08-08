總冠軍戰倉促復出傷更重 杜蘭特不怪勇士

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）體育新聞網「雅虎運動」（Yahoo Sports）今天報導，美國職籃NBA兩屆年度MVP得主杜蘭特（Kevin Durant）表示，他從未想過要金州勇士為他阿基里斯腱斷裂的傷勢負責。

杜蘭特上月以4年1.64億美元的合約轉戰布魯克林籃網。他上季先是在季後賽第2輪時扭傷右小腿，在總冠軍系列賽勇士以1：3落後多倫多暴龍的情況下，第5戰帶傷復出，卻發生更嚴重的阿基里斯腱斷裂。

現年30歲的杜蘭特加盟勇士後，幫勇士連續摘下2017、2018該年的總冠軍。已轉披籃網戰袍的杜蘭特告訴雅虎運動，他從沒想過要勇士為他的傷勢負責。

杜蘭特說：「當然沒有，這怎麼能怪他們（勇士）。我是聽過有人說是勇士隊逼我上場這類傳言，但在我受傷復健期間，他們從來沒講過半句這類話，復健期間每天我就只有跟勇士隊醫在努力。」

「總冠軍系列賽開打時，我就設定第5戰復出，誰知道會這樣。沒有人該為我復出後又受傷一事負責，這就是比賽，我們要做的就只是走出陰霾，因為我會重返賽場。」

當時包括總教練克爾（Steve Kerr）在內的勇士全隊上下都表示，在隊醫稱最糟情況就是小腿扭傷傷勢加劇後，經杜蘭特本人同意，才決定讓他在總冠軍第5戰復出。

勇士最終2比4輸給暴龍，讓暴龍成為聯盟史上首支非美國本土的封王球隊。不過杜蘭特表示，在暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）新季離開暴龍轉投洛杉磯快艇後，「這很可能是他們（暴龍）最後一次進總冠軍戰了」。（譯者：陳亦偉）108080