田明倫投打俱佳 LLB次青少棒中華2連勝

（中央社記者謝靜雯台北13日電）LLB次青少棒賽中華隊今天與拉丁美洲區代表墨西哥隊交手，比賽前半段一路落後，中華隊展現韌性，田明倫在6局敲出超前分關鍵安打，後援5.1局好投，率隊以7比4拿下2連勝。

LLB（世界少棒聯盟）次青少棒賽11日起於美國密西根州泰勒開打，此次由新明國中青少棒隊取得中華代表權，昨天首戰順利擊敗澳洲，今天與墨西哥隊交手卻是陷入苦戰。

中華隊今天先發投手黃博言首局就出狀況，接連被墨西哥隊敲出3支安打，2人出局後被敲出滿貫砲，比賽一開始就處於落後；中華隊2局靠著許庭綸二壘打開啟攻勢、黃博言遭觸身球保送，彭立宏、王緯綸接連選到保送擠回1分，再靠高飛犧牲打，跑回第2分。

墨西哥2局下半又有攻勢，2人出局後敲出安打、選到保送，攻占得點圈，中華隊換上田明倫後援登板止血，沒有讓墨西哥隊再拿下分數。

田明倫今天投打表現亮眼，後援投5.1局僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，有效壓制對手打線，中華隊3到5局沒有拿下分數，6局2人出局後潘詳淯敲出二壘打、彭立宏選到保送，靠著失誤跑回第3分，再靠著保送、田明倫關鍵安打，一棒送回2分、超前比數。

中華隊7局再起攻勢，靠著觸身球保送、保送、王緯綸適時安打再添2分保險分，順利拿下比賽勝利；中華隊下一場比賽將於台灣時間15日與波多黎各隊交手。（編輯：屈享平）1080813