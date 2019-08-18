遇葉總很幸運 川崎宗則：會做好上場準備

（中央社記者楊啟芳雲林18日電）日籍前大聯盟球星川崎宗則到味全龍擔任球員兼教練，他表示，會慢慢跟年輕選手建立交流管道，也說能遇到這麼好溝通的總教練葉君璋非常幸運，爾後的交流賽會做好上場準備。

味全龍陣中幾乎都是沒有職棒經驗的新秀，川崎宗則表示，因為剛到台灣，跟球員接觸不多。不過球員都很年輕，除了棒球技術，他更重視如何身體、補充營養，讓自己體能更好，未來也會慢慢跟年輕選手溝通、分享。

川崎宗則認為，「人跟人之間最難的是彼此有距離感，如果彼此都在猜測對方的心，保持客氣的心情，距離會愈來愈遠。」他說會自然地跟選手聊天，經過時間推進，關係就能建立。

除了協助年輕選手，川崎宗則未來在交流賽也會以選手身分上場。他表示目前準備已經6成，接下來就是適應場地、找回比賽感覺，恢復到之前狀況。棒球是每天都有比賽的競技，必須做好每天都能做出好PLAY的準備，必須花一點時間。

味全龍接下來第一場交流賽，預計在9月19日對上中國的四川蛟龍隊。川崎宗則表示，當天上場比賽一定沒問題，不過也要看總教練對安排。

對於龍隊教頭葉君璋，川崎宗則表示，「他是很好溝通的總教練，很多東西都為球隊考量，能在人生當中遇到這麼容易溝通的監督，非常幸運。」

川崎宗則提到，葉君璋曾去美國進修，是非常努力的人，選手也會跟著一起努力，「大家為了同一個目標一起往前走，是我最喜歡的球隊氛圍。」（編輯：屈享平）1080818