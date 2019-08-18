川崎宗則見面會 親民搞笑想見王建民

（中央社記者楊啟芳雲林18日電）味全龍今天舉辦川崎宗則早餐見面會，與球迷互動。他搞笑表示，現在正努力學中文，自己第一句會的中文是「加油、加油、建民王」，來台期間，也非常想跟前隊友王建民見面。

川崎宗則今天在斗六棒球場對面的飯店，與球迷共進早餐、玩遊戲，還有簽名、合照等活動，還吸引一家4口的軟銀日本球迷來參加，搞笑及親民個性深受喜愛。川崎宗則笑說：「我平常不算是早起的人，但今天有準時起床很開心。」

川崎宗則表示，球迷不管用日文、中文跟他說加油都非常高興。不過他說，英文已經忘得差不多了，現在重點是要學中文。他笑說：「我在棒球方面是天才，中文應該也是，搞不好之後出唱片也沒問題，我比較想唱饒舌，目標是把全世界的語言都學會。」

川崎宗則說，人生會的第一句中文是「加油、加油、建民王」，因為2013年與王建民當（多倫多藍鳥）隊友時，一直聽到球迷在喊，學起來後在守備時也會對王建民喊。目前王建民在富邦悍將擔任二軍教練，川崎宗則表示，有聽說這件事情，也很想跟他見面，因為已經很久沒聯絡。

川崎宗則在昨天的表演賽登板投球，身為內野手卻客串當投手，他說：「身體快分解了，因為很久沒比賽，也很緊張，但能打球就是很開心的事。」「上次當投手已經是26年前、還是小學生的時候。」

這幾天日本國家隊監督稻葉篤紀在台灣情蒐，稻葉篤紀曾表示，想問川崎宗則關於台灣的情報，不過川崎宗則說了3次「絕對不會告訴他」。川崎宗則還笑說：「我會給他假情報，比如說王建民是左投之類的。」（編輯：屈享平）1080818