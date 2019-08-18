李振昌絕佳滑球被稱怪物 12強賽看身體狀況

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中信兄弟隊終結者李振昌昨天後援10球飆3K，滑球犀利度讓隊友、對手驚呼「他是怪物」；李振昌自評滑球慢慢回到開刀前水準，12強賽若身體許可、教練團有需求，也有意願參賽。

中職中信兄弟隊投手李振昌今年季前春訓調整狀況不佳，開季表現並不理想，3月底又遭強襲球擊中下二軍休息，上半季末因為肩膀不舒服提早休兵。李振昌表示，上半季末完整休息10天才開始恢復傳接球，包括重訓、小肌肉加強，完整的休息幫助很大。

李振昌下半季歸隊表現越來越好，從7月14日起，連12場出賽僅失2分責失分，昨天與Lamigo桃猿隊比賽，後援投1局，僅花10顆球連投3次三振、順利關門，替球隊守住勝利。

李振昌滑球狀況佳，桃猿隊後援投手陳禹勳開玩笑說，「節奏快到泡麵醬料包倒入，還沒泡熟，一局就結束了。」兄弟隊友捕手黃鈞聲更直言，李振昌最近狀況調整極佳，滑球非常犀利，「他是怪物。」

李振昌表示，之前狀況不好時，感覺直球、決勝球投不太出來，近期放球點比較固定，滑球狀態感覺慢慢回到2012年開刀前的水準，不斷與投手教練、捕手群討論，現在直球也能投到自己想要的位置。

近期出賽狀況佳，對於年底世界12強棒球賽，李振昌表示，如果肩膀狀況許可，中華隊教練團有戰力需求，也有意願效力，但身體狀況有很多的不確定性，還需要持續觀察，球季打到後半段，「大家都很辛苦了，上場不希望比賽是敗在自己手中。」（編輯：管中維）1080818