U18中華隊長鄭宗哲率隊勝 美球員潛力嚇人

U18世界盃青棒賽中華培訓隊27日在台中與美國代表隊進行最後一場交流賽，將旅美的中華隊長鄭宗哲（前）帶頭衝，單場2安、包括1支三壘打，率隊以4比2拿勝。中央社記者謝靜雯台中攝 108年8月27日

（中央社記者謝靜雯台中27日電）U18世界盃交流賽，中華培訓隊即將旅美的隊長鄭宗哲帶頭衝，單場2安、包括1支三壘打，率隊以4比2拿勝；鄭宗哲說，美國隊球員感覺潛力看不到天花板，交流賽後球隊信心大提升。

U18世界盃棒球賽中華培訓隊今天與美國代表隊打最後一場交流賽，前2戰先後以0比7、3比6吞敗，昨天比賽因雨取消，今天中華隊越打越順手，首局先馳得點，鄭宗哲4局敲安、李灝宇補上二壘打送回第2分，再靠著失誤、王順和安打單局攻下3分。

鄭宗哲今天單場3打數敲出2支安打，5局敲出三壘打、打擊表現亮眼，他已經與美職海盜隊簽約，業餘生涯最後一個國際賽，鄭宗哲也盼團隊能有好成績。

鄭宗哲表示，經過約2個月的集訓，在出發去韓國釜山打正式賽前，棒協安排了與美國代表隊交流賽幫助很大，拉高對戰層級，「從一開始感覺都摸不到球，一直到開始拿分、今天順利贏球，對團隊的自信心和技術調整有很大的幫助」。

有了職棒球員新身分，鄭宗哲坦言與美國隊交手前多少會有點壓力，希望可以證明自己的實力，但轉念一想，就算輸了比賽，也是讓團隊知道缺點和需要修正的地方在哪裡的最佳時機。

美國隊今天派出王牌右投手阿貝爾（Mick Abel）先發，鄭宗哲表示，賽前看過情蒐資料，但是也因此在首局打擊時想太多，後面調整心情、放手打，打擊感覺越來越好。

3場交流賽打完，鄭宗哲表示，知道美國隊的投手球速快，但是尾勁不如想像中好，「感覺他們是未完成品，但是未來潛力天花板高到看不見」，希望正式賽大家可以繼續加油。（編輯：張芷瑄）1080827